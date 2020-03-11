2020-03-11T03:28:43+03:00
Общество

На «Земле леопарда» обнаружили редкую субтропическую птицу бюльбюль

Из-за глобального потепления возможно в Приморье поселятся представители пернатых из субтропиков
Константин МИХАЙЛОВ
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Рыжеухий бюльбюль. Фото: нацпарк "Земля леопарда"Рыжеухий бюльбюль. Фото: нацпарк "Земля леопарда"
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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» зафиксировали на территории заповедника певчую птицу – рыжеухого бюльбюля. За последние 60 лет в Приморском крае отмечено лишь несколько десятков единичных встреч этих пернатых, говорится в сообщении сайта нацпарка.

Птица размером со скворца и обитает на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. В России этот кочующий вид зимой и ранней весной частота встречается крайне редко. “Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы – один из признаков климатических изменений на нашей планете”, - сообщил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Юрий Дарман.

СПРАВКА

Рыжеухий бюльбюль. Длина тела до 28 см. Окраска оперения серо-коричневая, с коричневыми щеками. Пение громкое, щебечущее. Самки откладывают около пяти яиц. Летом питаются в основном насекомыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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