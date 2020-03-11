4 апреля в 16 библиотеках столицы российского Дальнего Востока напишут «Тотальный диктант»
Всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в очередной раз по стране и миру 4 апреля. В прошлом году 13 апреля диктант написали 236 284 человека в 81 стране. В этот раз столицей мероприятия станет Санкт-Петербург. Во Владивостоке свои помещения для проведения акции предоставят 16 библиотек города.
По информации специалистов Владивостокской централизованной библиотечной системы, в эти дни в двух муниципальных библиотеках проходят бесплатные подготовительные курсы к Тотальному диктанту. В Центральной библиотеке им. А.П. Чехова занятия идут по пятницам в 19 часов. В библиотеке «Бук» курсы организованы по четвергам также в 19:00.
Список библиотек Владивостока, где напишут «Тотальный диктант - 2020»:
- Центральная библиотека им. А. П. Чехова: Пр-т 100-летия Владивостока, 48
- Библиотека «Бук»: ул. Светланская, 55
- Библиотека № 2: Пос. Трудовое, Чичерина,10
- Библиотека № 3: ул. Хабаровская, 19
- Библиотека № 5: ул. Леонова, 21
- Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского: ул. Калинина, 21
- Библиотека № 8: ул. Приморская, 5
- Библиотека № 10: ул. Верхнепортовая, 76
- Библиотека им. И.У. Басаргина: ул. Юмашева, 8
- Библиотека № 12: ул. Калинина, 281
- Библиотека № 13: ул. Русская, 78
- Библиотека № 14: ул. Полярная, 7
- Библиотека № 15: ул. Волкова, 11
- Библиотека № 16: ул. Котельникова, 20
- Библиотека № 17: ул. Иртышская, 42
- Библиотека № 20: Пр-т 100-летия Владивостока, 128а
Общественный проект «Тотальный диктант» реализуется силами активистов и волонтеров. 13 апреля 2019 года диктант написали 236 284 человека в 81 стране. В этом году столицей Тотального диктанта станет Санкт-Петербург, диктант состоится 4 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU