2020-03-11T04:17:26+03:00
Общество

4 апреля в 16 библиотеках столицы российского Дальнего Востока напишут «Тотальный диктант»

Традиционно принять участие может любой желающий
Константин МИХАЙЛОВ
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"Тотальный диктант" - немного ностальгии по школьным годам. Фото: pixabay"Тотальный диктант" - немного ностальгии по школьным годам. Фото: pixabay
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Всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в очередной раз по стране и миру 4 апреля. В прошлом году 13 апреля диктант написали 236 284 человека в 81 стране. В этот раз столицей мероприятия станет Санкт-Петербург. Во Владивостоке свои помещения для проведения акции предоставят 16 библиотек города.

По информации специалистов Владивостокской централизованной библиотечной системы, в эти дни в двух муниципальных библиотеках проходят бесплатные подготовительные курсы к Тотальному диктанту. В Центральной библиотеке им. А.П. Чехова занятия идут по пятницам в 19 часов. В библиотеке «Бук» курсы организованы по четвергам также в 19:00.

Список библиотек Владивостока, где напишут «Тотальный диктант - 2020»:

- Центральная библиотека им. А. П. Чехова: Пр-т 100-летия Владивостока, 48

- Библиотека «Бук»: ул. Светланская, 55

- Библиотека № 2: Пос. Трудовое, Чичерина,10

- Библиотека № 3: ул. Хабаровская, 19

- Библиотека № 5: ул. Леонова, 21

- Библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского: ул. Калинина, 21

- Библиотека № 8: ул. Приморская, 5

- Библиотека № 10: ул. Верхнепортовая, 76

- Библиотека им. И.У. Басаргина: ул. Юмашева, 8

- Библиотека № 12: ул. Калинина, 281

- Библиотека № 13: ул. Русская, 78

- Библиотека № 14: ул. Полярная, 7

- Библиотека № 15: ул. Волкова, 11

- Библиотека № 16: ул. Котельникова, 20

- Библиотека № 17: ул. Иртышская, 42

- Библиотека № 20: Пр-т 100-летия Владивостока, 128а

Общественный проект «Тотальный диктант» реализуется силами активистов и волонтеров. 13 апреля 2019 года диктант написали 236 284 человека в 81 стране. В этом году столицей Тотального диктанта станет Санкт-Петербург, диктант состоится 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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