Остановить продажу снюсов детям в Приморье поможет “горячая линия”

11 Март 2020 2020-03-11T05:01:43+03:00

Одна порция снюса содержит никотина как в три пачки сигарет. Фото: Артем ЛЕНЦ

Позвоните и, может быть, спасете чью-то жизнь

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Телефонную линию, по которой любой житель Приморья может сообщить о фактах продажи несовершеннолетним запрещенных веществ открыло правительство Приморского края. “Горячая линия” функционирует в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Звонить нужно по номеру телефона 8 (423) 220-94-14.

«Уполномоченные органы по всем обращениям обязаны провести проверку», – заявил краевой департаменте по координации правоохранительной деятельности. Также обо всех фактах незаконной продажи никотиновых смесей люди могут обратиться в административные комиссии своего муниципалитета.

Напомним, в Приморье официально запрещена продажу снюсов несовершеннолетним. Штрафы для предпринимателей, нарушающих правила продажи никотиновых смесей, достигают 600 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU