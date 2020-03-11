2020-03-11T05:25:52+03:00
Общество

Нахимовцы Владивостока пройдут в парадном строю по Красной площади в День Победы

10-е классы училища в полном составе отправятся в столицу, где месяц будут репетировать прохождение на параде
Константин МИХАЙЛОВ
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Нахимовцы Владивостока. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флотуНахимовцы Владивостока. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
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Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища пройдут по Красной площади 9 мая на параде 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту. Курсанты 10-х классов - 55 человек, отправятся в Москву 13 марта. А учащиеся младших классов, примут участие в параде Победы, который пройдёт во Владивостоке.

Сообщается, что нахимовцы ежегодно принимают участие в параде Победы, Вахте Памяти, первомайской демонстрации, церемониях, посвященных государственным праздникам, памятным датам России и Дням воинской славы.

Филиал Нахимовского военно-морского училища создан во Владивостоке в 2013 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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