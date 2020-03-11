Приморский завод “Прогресс” начал выпуск вертолетов Ка-62

11 Март 2020 2020-03-11T06:05:28+03:00

Губернатор Кожемяко сообщил, что край купит два первых из произведенных вертолетов

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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» запустила в производство шесть вертолетов опытной партии, - информирует администрация городского округа. По словам управляющего директора ААК «Прогресс» Юрия Денисенко, два из вертолетов опытной партии планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год.

10 марта предприятие посетил губернатор Олег Кожемяко. «Мы поддержим “Прогресс”, чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Приобретем первые два вертолета, чтобы они находились здесь, где есть база технического обслуживания», – заявил глава региона.

"Прогресс” является градообразующим предприятием. Сейчас на заводе работают более 5 тысяч 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU