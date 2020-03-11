2020-03-11T06:05:28+03:00
Общество

Приморский завод “Прогресс” начал выпуск вертолетов Ка-62

Губернатор Кожемяко сообщил, что край купит два первых из произведенных вертолетов
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
"Прогресс" начал выпуск Ка-62. Фото: сайт администрации Арсеньевского городского округа"Прогресс" начал выпуск Ка-62. Фото: сайт администрации Арсеньевского городского округа
Изменить размер текста:

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» запустила в производство шесть вертолетов опытной партии, - информирует администрация городского округа. По словам управляющего директора ААК «Прогресс» Юрия Денисенко, два из вертолетов опытной партии планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год.

10 марта предприятие посетил губернатор Олег Кожемяко. «Мы поддержим “Прогресс”, чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Приобретем первые два вертолета, чтобы они находились здесь, где есть база технического обслуживания», – заявил глава региона.

"Прогресс” является градообразующим предприятием. Сейчас на заводе работают более 5 тысяч 200 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»
До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти
Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения
Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд
15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашла полиция
Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"
Приморский завод “Прогресс” начал выпуск вертолетов Ка-62
Нахимовцы Владивостока пройдут в парадном строю по Красной площади в День Победы
Остановить продажу снюсов детям в Приморье поможет “горячая линия”
4 апреля в 16 библиотеках Владивостока напишут «Тотальный диктант»
На «Земле леопарда» обнаружили редкую субтропическую птицу бюльбюль
“Дни были огненными!”. Зампред правительства Приморья рассказал о поездке в Ташкент за фруктами
Очередное убийство во время распития алкоголя произошло в ночь на 8 марта в Советском районе Владивостока
Ледовое «стояние»: Владивосток сковали масштабные пробки
Массовое ДТП во Владивостоке спровоцировала скоростная малолитражка
Алексей Тимченко: Поправки в Конституцию станут подушкой безопасности для населения
Мэрия Владивостока пообещала горожанам новые павильоны на остановках общественного транспорта
Танцплощадка из довоенных 30-х прошлого столетия появится во Владивостоке на один майский вечер
Видео: как Китай противостоит эпидемии коронавируса
В приморском селе Галенки полицейские отобрали у местного жителя два с половиной килограмма марихуаны
Масок и перчаток на 2,3 миллиона долларов вывезли из ДФО за два первых месяца года
Февраль в Приморье был экстремально теплым, к тому же экстремально снежным
Новое фотоукрытие появилось национальном парке «Земля леопарда»
Новое казино «Шамбала» откроется под Владивостоком в мае
В Приморье МЧС категорически запретило выезд на лед автотранспорта
«Это порнография какая-то от дорожников»: ремонт аварийного участка возмутил приморцев