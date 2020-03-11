2020-03-11T09:54:17+03:00
Общество

Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"

Поговорить со специалистами об инфекции можно в любое врем суток
Константин МИХАЙЛОВ
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Узнать о коронавирусе теперь можно по телефону "горячей линии"Узнать о коронавирусе теперь можно по телефону "горячей линии"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Консультационная телефонная линия по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 организована ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Об этом сообщил сайт краевого Роспотребнадзора.

В сообщении говорится: “Врачи-эпидемиологи проконсультируют об индивидуальных и общественных мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомят с алгоритмом действий при появлении симптомов респираторного заболевания и способах получения соответствующей медицинской помощи”.

Также отмечается, что звонки по "горячей линии” принимаются круглосуточно Задать вопросы можно по телефону 8 914-072-42-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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