15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашла полиция
Заявление о пропаже несовершеннолетней приемной дочери поступило от жительницы села Моряк-Рыболов. Поиски МВД, МЧС и волонтеров продолжались несколько суток и в итоге девочка была обнаружена сотрудниками полиции в доме, где она проживает. Под лестницей было найдено потайное укрытие, изготовленное самой школьницей и оборудованное спальным местом, сообщает пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».
По словам девочки, она не вернулась домой после того, как задержалась на вечеринке и боялась получить дома нагоняй. Как установила полиция, никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Семья беглянки пройдет проверку подразделения по делам несовершеннолетних и затем будет поставлена на учет.
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ИСТОЧНИК KP.RU