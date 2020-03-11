15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашла полиция

11 Март 2020 2020-03-11T07:16:12+03:00

Сбежавшая из дома девушка подняла на ноги МВД, МЧС и волонтеров. Фото: архив КП

Подросток скрывался в тайном убежище под лестницей в своем же доме

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Заявление о пропаже несовершеннолетней приемной дочери поступило от жительницы села Моряк-Рыболов. Поиски МВД, МЧС и волонтеров продолжались несколько суток и в итоге девочка была обнаружена сотрудниками полиции в доме, где она проживает. Под лестницей было найдено потайное укрытие, изготовленное самой школьницей и оборудованное спальным местом, сообщает пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

По словам девочки, она не вернулась домой после того, как задержалась на вечеринке и боялась получить дома нагоняй. Как установила полиция, никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья беглянки пройдет проверку подразделения по делам несовершеннолетних и затем будет поставлена на учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU