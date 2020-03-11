2020-03-11T07:57:03+03:00
Общество

Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд

Однако в столице Приморья существенных осадков не ожидается
Константин МИХАЙЛОВ
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В ближайшие выходные в крае возможен снег. Фото: архив КПВ ближайшие выходные в крае возможен снег. Фото: архив КП
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В ближайшие выходные дни погода в крае не сильно порадует приморцев. Ночь на субботу осадков не будет. Минимальные температуры воздуха -9...-16 °C. На побережье -2...-7 °C. Днем к региону подойдет новый циклон и вызовет местами снег. Максимальные температуры +4...-3 °С. В воскресенье ночью циклон будет смещаться по территории края, и снега станет ещё больше.

Суббота во Владивостоке пройдет без существенных осадков, но со свежим южным ветром. В воскресенье синоптики не исключаю выпадение небольшого снега. Ветер северный сильный. Температура воздуха значительно меняться не будет. Ночью -1...-4 °С, днем -1...+2 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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