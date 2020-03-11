Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения

11 Март 2020 2020-03-11T08:39:44+03:00

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В пятницу, 13-го марта автобусы внутригородского маршрута № 63 «Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум» вновь вернутся “на круги своя”. То есть начнут работать по схеме, которая существовала ещё в январе до начала оптимизации движения общественного транспорта, проводимой городскими властями.

“Мы получили много сообщений от пассажиров, которые высказались против изменений в маршруте”, – сообщил начальник управления Александр Иванов.

Как отмечает сайт городской администрации, на маршрут также вернутся автобусы малой вместимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU