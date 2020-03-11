2020-03-11T09:25:32+03:00
Общество

До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти

Строителям предстоит восстановить сотни метров ливневки
Константин МИХАЙЛОВ
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Возрождение парка Мингородка давняя мечта жителей Владивостока. Фото: архив КПВозрождение парка Мингородка давняя мечта жителей Владивостока. Фото: архив КП
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Компания «Капитал» стала победителем открытого аукциона, который объявляла администрация Владивостока на ремонт ливневой канализации в парке “Минного городка”. Управление дорог и благоустройства краевого центра сообщило, что к работам подрядная организация приступит в самое ближайшее время: как только позволят погодные условия. Строителям дано задание полностью отремонтировать систему ливневой канализации в парке до 1 июня.

И хотя на сайте мэрии Владивостока речь идет о ремонте, скорее нужно говорить о постройке ливневой канализации заново. Компании-подрядчику предстоит установить более 20 новых смотровых колодцев, смонтировать 360 метров труб диаметром 1000 мм, 135 метров труб диаметром 500 мм, 155 метров труб диаметром 300 мм, устроить 340 метров лотков закрытого типа и провести ряд других работ.

Мэрия также сообщает, что городские озеленители уже приступили в Мингородке к уборке упавших деревьев и ветвей, а скоро начнут санитарную и формовочную обрезку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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