2020-03-11T09:38:52+03:00
Общество

Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»

Программа лояльности будет помогать туристам с маршрутами и давать скидки
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Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» уверенно вошла на рынок в 2011 годуПрограмма лояльности «Спасибо от Сбербанка» уверенно вошла на рынок в 2011 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Правительстве Приморского края обсудили возможности увеличения трафика туристического потока и создания новых брендов территории. Использовать технологии геймификации для привлечения отдыхающих предложили представители Сбербанка.

Так, омниканальное приложение программы лояльности финансового учреждения «Спасибо от Сбербанка» позволит не только открыть новые возможности для представителей туротрасли края, но и поспособствуют созданию в регионе комфортной среды для путешественников: формирование маршрутов для туристов, продвижение приморских достопримечательностей, предоставление скидок и бонусов для посетителей. Также проект позволит повысить доступность финансовых услуг в крае, увеличив число точек продаж, где можно расплатиться картой.

В обсуждении проекта приняли участие руководитель Агентства по туризму Владимир Щур, представитель центра «Мой Бизнес» Антон Федореев, руководитель отдела геймификации в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» Данил Лигинченко, начальник отдела развития территориальных продаж «Программа Спасибо для партнеров» Михаил Степанов, директор управления по работе с госсектором Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Шарафутдинов и финансовый директор АО «Центр программ лояльности» Кирилл Лихолетов, а также более 40 представителей сферы туризма. Встреча прошла при поддержке АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».

Стороны договорились о дальнейших шагах и перспективах реализации проекта.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» уверенно вошла на рынок в 2011 году и на сегодняшний день является самой крупной банковской программой лояльности в России. Количество участников в ней превышает 42 миллиона человек. Механика взаимодействия клиентов проста – за оплату покупок картами Сбербанка человек получает на карту бонусы СПАСИБО. Они же потом конвертируются в рубли, которыми клиент может расплачиваться при других покупках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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