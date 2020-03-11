2020-03-11T10:24:54+03:00
Общество

Футбольный матч "Луч" - "Балтика" переносится из Владивостока в Хабаровск из-за неготовности поля

Клубу "Луч" пришлось извиниться перед болельщиками
Константин МИХАЙЛОВ
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Футбольное поле во Владивостоке оказалось не готово к матчу. Фото: pixabayФутбольное поле во Владивостоке оказалось не готово к матчу. Фото: pixabay
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Владивостокский футбольный клуб “Луч” сообщил своим болельщикам о том, что матч 28 тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу между командами "Луч" (Владивосток) - "Балтика" (Калининград) будет перенесен в Хабаровск.

В своем паблике ВКонтакте приморские спортсмены рассказали, что поле стадиона “Динамо” в столице Приморья просто не готово к игре. Это и послужило причиной для переноса Администрацией ФНЛ игры на резервный стадион.

Теперь матч состоится в Хабаровске в воскресенье, 22 марта на стадионе "Имени В.И. Ленина". Начало в 16:00. Футбольный клуб "Луч" принес свои извинения болельщикам в связи с переносом матча.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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