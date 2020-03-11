2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье

11 Март 2020 2020-03-11T11:04:05+03:00

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Житель Приморья устроился на работу в краевые таможенные органы и несколько лет трудился на оперативных должностях, исправно получая заслуженную оплату. При этом мужчина уже находился на пенсии за выслугу лет по месту службы в другом правоохранительном ведомстве.

Пенсию гражданин также исправно получал, хотя при трудоустройстве на новое место работы выплаты ему должны были прекратиться. Своему новому работодателю подчиненный представлял справки о доходах с заведомо недостоверной информацией.

Так длилось 6 лет, за которые сумма ущерба, причиненного государству, составила 2,3 миллиона рублей. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте завершили расследование уголовного дела и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU