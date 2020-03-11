2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье
Житель Приморья устроился на работу в краевые таможенные органы и несколько лет трудился на оперативных должностях, исправно получая заслуженную оплату. При этом мужчина уже находился на пенсии за выслугу лет по месту службы в другом правоохранительном ведомстве.
Пенсию гражданин также исправно получал, хотя при трудоустройстве на новое место работы выплаты ему должны были прекратиться. Своему новому работодателю подчиненный представлял справки о доходах с заведомо недостоверной информацией.
Так длилось 6 лет, за которые сумма ущерба, причиненного государству, составила 2,3 миллиона рублей. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте завершили расследование уголовного дела и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU