2020-03-13T03:05:17+03:00
Общество

Несмотря на коронавирус, в феврале через Владивосток стали больше летать

Пассажиропоток регионального аэропорта растет. И не только на внутренних линиях
Константин МИХАЙЛОВ
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Пассажиропоток аэропорта Владивосток в феврале выросПассажиропоток аэропорта Владивосток в феврале выросФото: Сергей БАЛАНОВ
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В прошлом месяце количество пассажиров, которое пропустили через себя главные воздушные ворота Приморья увеличилось и на внутренних, и на международных авиалиниях.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток, внутренний пассажиропоток составил 105 тысяч человек. Это на 8% превышает показатель предыдущего года. Существенный вклад в рост потока на внутрироссийских направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск, Красноярск, Якутск и Петропавловск-Камчатский.

Международный пассажиропоток составил 72 тысячи человек. Наибольший прирост числа пассажиров наблюдается на направлении в Токио и популярные зимой места отдыха — Пхукет, Камрань и Фукуок. В феврале пассажиропоток на японском направлении превысил показатель прошлого года на 50%. Рейсы в столицу страны восходящего солнца выполняются до 3 раз в день.

Несмотря на всеобщую тревогу по поводу коронавируса COVID-19, количество желающих отравиться авиалайнером в Юго-Восточную Азию увеличилось на 21% благодаря увеличению емкости на направлениях Камрань, Пхукет и Фукуок. На вьетнамском направлении поток пассажиров увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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