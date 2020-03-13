Журналисты и блогеры Приморья участвуют в конкурсe Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»

13 Март 2020 2020-03-13T09:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На IX конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный компанией «Ростелеком», поступило ровно 100 работ от журналистов и блогеров Дальнего Востока. По условиям конкурса публикации должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли, а также результатам их применения в различных сферах. Идея организаторов конкурса - привлечь внимание к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян.

"Важно вести просветительскую работу среди населения, рассказывать о новых технологиях понятным языком. Рад отметить, что дальневосточные журналисты и блогеры активно пишут об инновациях, снимают о них сюжеты, делают посты в социальных сетях", — сказал представитель дальневосточного жюри конкурса, директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru Там же можно узнать все подробности. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в мае 2020 года, а федерального — в июне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU