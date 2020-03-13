2020-03-13T09:28:53+03:00
Общество

Журналисты и блогеры Приморья участвуют в конкурсe Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг привлекает внимание общества к достижениям науки и техники
Константин МИХАЙЛОВ
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100 журналистов и блогеров Приморья участвуют в конкурсе «Вместе в цифровое будущее». Фото: pixabay100 журналистов и блогеров Приморья участвуют в конкурсе «Вместе в цифровое будущее». Фото: pixabay
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На IX конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный компанией «Ростелеком», поступило ровно 100 работ от журналистов и блогеров Дальнего Востока. По условиям конкурса публикации должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли, а также результатам их применения в различных сферах. Идея организаторов конкурса - привлечь внимание к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян.

"Важно вести просветительскую работу среди населения, рассказывать о новых технологиях понятным языком. Рад отметить, что дальневосточные журналисты и блогеры активно пишут об инновациях, снимают о них сюжеты, делают посты в социальных сетях", — сказал представитель дальневосточного жюри конкурса, директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru Там же можно узнать все подробности. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в мае 2020 года, а федерального — в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналисты и блогеры Приморья участвуют в конкурсe Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»
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