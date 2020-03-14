2020-03-14T03:12:54+03:00
Происшествия

В ближайшие сутки в Приморье может выпасть снег

Несмотря на осадки, погода будет относительно теплой
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке ожидается снегВо Владивостоке ожидается снегФото: Алексей БУЛАТОВ
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На приморскую погоду 14 февраля влияют атмосферные фронты. Местами по краю ожидается небольшой снег. Преимущественно умеренный ветер берет направления с юга и юго-запада. Температура воздуха -3...+5 градусов.

Во Владивостоке сегодня плюсовая температура - в среднем +1...+3 градуса тепла. Вечером с вероятностью 30% может пойти слабый снег. Ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного.

В Уссурийске, как и во Владивостоке, могут выпасть осадки. На небе стоит переменная облачность. Ветер дует с юга и юго-запада, по скорости - от умеренного до сильного. Температура воздуха +1...+3 градуса.

В Находке переменная облачность, вечером с 30% вероятностью ожидается небольшой снег. Западный и юго-западный ветер умеренный, но может усиливаться. Температура воздуха +2...+4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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