Без работы остались 54 сотрудника "322 авиационного ремонтного завода" села Воздвиженка
Об увольнении 54 работников 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка по причине сокращения штата предприятия сообщил сайт Федерации профсоюзов региона. Людей сократили 10 марта. Сообщается что сейчас завод работает в режиме сокращенной 3-дневной недели и в 2019 году лишился более 200 работников.
Также в приморских СМИ появились сообщения о том, что 15 марта начались сокращения в общей сложности 46 работников филиала АО "ДГК" "Приморская генерация". А с 1 апреля будут сокращены 81 водитель ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт", 11 водителей, один слесарь по ремонту автомобилей и три инженерно-технических специалиста.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU