Без работы остались 54 сотрудника "322 авиационного ремонтного завода" села Воздвиженка

16 Март 2020 2020-03-16T02:28:38+03:00

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Об увольнении 54 работников 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка по причине сокращения штата предприятия сообщил сайт Федерации профсоюзов региона. Людей сократили 10 марта. Сообщается что сейчас завод работает в режиме сокращенной 3-дневной недели и в 2019 году лишился более 200 работников.

Также в приморских СМИ появились сообщения о том, что 15 марта начались сокращения в общей сложности 46 работников филиала АО "ДГК" "Приморская генерация". А с 1 апреля будут сокращены 81 водитель ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт", 11 водителей, один слесарь по ремонту автомобилей и три инженерно-технических специалиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU