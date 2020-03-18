Полиция занялась делом сгоревших заживо щенят

18 Март 2020 2020-03-18T09:12:11+03:00

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Полиция города Артема занялась делом с пожаром на стройке в посёлке Заводской. В понедельник, 16 марта, неизвестные подожгли убежище семерых щенков, четверо из них сгорели заживо, троих удалось спасти. Волонтеры предполагают, что животных хотели умертвить осознанно.

О жестоком инциденте впервые рассказала зоозащитница Екатерина Рыбалова. На данный момент выжившие щенки находятся у нее на попечении: один малыш с ожогами всех лап и пуза лежит в стационаре, а двое других – на домашнем лечении. Так как пожар вспыхнул мгновенно и довольно обширно, то любительница животных предполагает, что кто-то мог полить убежище чем-то горючим.

В городском отделе полиции Артема о погибших и раненных щенках узнали из социальных сетей. Сразу же объявили о доследственной проверке.

- Мы проверяем размещенную информацию. Устанавливаем лиц, причастных к происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU