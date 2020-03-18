2020-03-18T09:12:11+03:00
Общество

Полиция занялась делом сгоревших заживо щенят

Волонтеры уверяют, что кто-то осознанно поджег убежище животных
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Фотографировали малышей вечером. Фото предоставлено Екатериной РыбаловойФотографировали малышей вечером. Фото предоставлено Екатериной Рыбаловой
Изменить размер текста:

Полиция города Артема занялась делом с пожаром на стройке в посёлке Заводской. В понедельник, 16 марта, неизвестные подожгли убежище семерых щенков, четверо из них сгорели заживо, троих удалось спасти. Волонтеры предполагают, что животных хотели умертвить осознанно.

О жестоком инциденте впервые рассказала зоозащитница Екатерина Рыбалова. На данный момент выжившие щенки находятся у нее на попечении: один малыш с ожогами всех лап и пуза лежит в стационаре, а двое других – на домашнем лечении. Так как пожар вспыхнул мгновенно и довольно обширно, то любительница животных предполагает, что кто-то мог полить убежище чем-то горючим.

В городском отделе полиции Артема о погибших и раненных щенках узнали из социальных сетей. Сразу же объявили о доследственной проверке.

- Мы проверяем размещенную информацию. Устанавливаем лиц, причастных к происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности
Размечать дороги Владивостока выйдет новая техника
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Полиция занялась делом сгоревших заживо щенят
Школы и детсады Приморья усиливают профилактические мероприятия в связи с эпидемией
В магазинах Приморья нет ни дефицита продуктов, ни повышения цен - власти
Аккуратный вор из Уссурийска: деньги взял — кошелек вернул на место
Проверят ли вас на коронавирус, если вы давно не ездили за границу
Новый график работы у Центра обслуживания потребителей «Приморских электрических сетей» во Владивостоке
«Яблочные» чехлы к телефонам, обнаруженные таможней во Владивостоке, оказались контрабандой
В тропическом дождевом лесу Приморского океанариума появился новый обитатель
В Приморье любитель пьяной езды отправится в колонию на год и 4 месяца
В Славянке ГИБДД опередило пожарных
Массовое утреннее ДТП парализовало движение на объездной трассе Владивостока
В Приморье двое приятелей насмерть забили главу семейства на глазах у сына
Стоит запастись водой, масштабные отключения пройдут во Владивостоке
Экологи показали - как спустя три дня выглядит место взрыва цистерны в Находке
Во Владивостоке женщина провалилась с этажа на этаж сквозь дыру в потолке
Студенты ВГУЭС переходят на дистанционный формат обучения
Мамы, будьте осторожны – жительница Владивостока лишилась денег ради детского конкурса талантов
Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Приморье, аварию спровоцировал «лишенник»
В Арсеньеве пьяный отец избил 12-летнего сына до смерти