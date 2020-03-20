2020-03-20T02:13:37+03:00
Общество

"Потому что дилетанты сидят за рулем": владивостокцы о причине пробок в городе

Дорожная обстановка оценивается на шесть баллов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В приморской столицы пробкиВ приморской столицы пробки
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Во Владивостоке с самого утра 20 марта в различных районах города наблюдаются пробки. Вереницы машин еле тянутся, а сервис "Яндекс" оценивает дорожную обстановку на твердые 6 баллов. Не исключено, что чуть позже ситуация осложнится.

Мощный транспортный затор традиционно охватил практически весь проспект 100-летия. Правда, сегодня, на удивление, в сторону Зари движение практически не сковано, и преобладает зеленый цвет. Зато в сторону Некрасовской ситуация не такая радужная - пробка тянется от Чапаева и до путепровода. Вместе со 100-летием стоят улицы Русская, Кирова, Магнитогорская и проспекты Красного Знамени, Партизанский.

Также красным цветов обведены участки на улицах: Всеволода Сибирцева, Луцкого, Светланской, Луговой и Спортивной. Замедленно движение по Золотому мосту в сторону центра.

Горожане в "разговорчиках" на дорожной карте утверждают, что знают, почему в городе пробки.

- Потому что за рулем 90% - дилетанты. И они даже не понимают, почему у машины крутятся колеса, - говорит некий Юрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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