Удар стихии в ночь на 20 марта нарушил электроснабжение Приморья во многих районах

20 Март 2020 2020-03-20T05:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода в ночь с 19 на 20 марта привела к массовым нарушениям электроснабжения в Приморье как в сетях «Дальневосточной распределительной сетевой компании», так и в сетях смежных сетевых организаций. Ливневый дождь, переходящий в мокрый снег, сильный порывистый ветер до 25 м/с, колебания температур от +8 до −3 градусов привели к перебоям в работе электросетевых объектов на всей территории края. Особенно от непогоды пострадали Яковлевский, Ханкайский, Черниговский, Хорольский, Дальнереченский и Партизанский районы.

Оперативные бригады Приморских электрических сетей выполняли аварийно-восстановительные работы в течение ночи. Было восстановлено электроснабжение в населённых пунктах Хасанского, Надеждинского, Шкотовского, Михайловского, Ханкайского, Спасского, Чугуевского и других районах региона. Во Владивостоке вечером 19 марта произошло кратковременное погашение линии 110 кВ, спустя 20 минут потребители были переведены на резервную схему электроснабжения.

В пятницу, 20 марта энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности — ведется мониторинг состояния сетей, выполняются оперативные ремонтные работы в центральных и западных районах края. В Хорольский и Партизанский районы направлены дополнительные ремонтные бригады. Утром 20 марта в аварийно-восстановительных работах было задействовано 214 человек в составе 67 ремонтных бригад и 75 единиц техники.

Местами энергетики продолжают фиксировать перебои в работе электросетевых объектов из-за сильного ветра и предупреждают о возможных повторных перебоях в электроснабжении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU