2020-03-22T08:37:27+03:00
Общество

«Только здоровые»: в минздраве Приморья рассказали, кому запрещено обследоваться на коронавирус в поликлиниках

Тем, у кого наблюдается симптоматика, лучше вызвать врача на дом
Кристина ГРИН
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За два дня бесплатное тестирование на коронавирус прошли 338 человек. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края.За два дня бесплатное тестирование на коронавирус прошли 338 человек. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края.
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На этой неделе в Приморье начали бесплатно обследовать людей на коронавирус в поликлиниках. Узнать заражен ли организм заболеванием может любой желающий. Появилась необходимость внести ясность, чтобы не допустить хаоса. С такой целью региональный минздрав выступил с заявлением.

Специалисты напомнили местным жителям о том, что сдать тесты на коронавирус могут лишь те, у кого не наблюдается симптоматика. Учреждения, которые вошли в утвержденный список, принимают только здоровых людей.

- Те, кто недавно вернулся из заграничной поездки и находится на карантине, кто болен ОРВИ или гриппом – ни в коем случае не посещают поликлиники. Таких людей будут обследовать врачи из поликлиник, приехав на дом, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края.

Пройти обследование в поликлиниках рекомендуется тем, кто больше двух недель назад был за границей, а также тем, кто находится в группе риска – это люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Кстати, за два дня бесплатное тестирование на коронавирус прошли 338 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Только здоровые»: в минздраве Приморья рассказали, кому запрещено обследоваться на коронавирус в поликлиниках
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