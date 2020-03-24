2020-03-24T17:40:17+03:00
Экономика

Зампред правления Сбербанка: Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса

Во время пандемии количество операций в дистанционных каналах банка увеличивается
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Сбербанк готов оперативно открывать в регионах мобильные передвижные банковские офисыСбербанк готов оперативно открывать в регионах мобильные передвижные банковские офисыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пандемия коронавируса уже стала для российского бизнеса настоящим испытанием на прочность: люди все меньше выходят на улицу и все больше уходят в онлайн. О том, как изменилось финансовое поведение людей из-за вируса, будет ли Сбербанк закрывать отделения и предоставит ли пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы, в интервью агентству «Прайм» рассказал зампред правления крупнейшего российского банка Олег Ганеев.

- Как Сбербанк ведет подготовительную работу с точки зрения отделений? Какие защитные меры предпринимаются для нераспространения вируса в отделениях?

- Мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространению вируса: тщательно соблюдаются санитарные нормы, наши отделения постоянно убираются, дезинфицируются, проветриваются. Также все сотрудники наших отделений выходят на работу только здоровыми, все, у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний – насморк, кашель, отправляются на больничный и под наблюдение врачей. Вся наша сеть офисов работает в штатном режиме.

С любыми проявлениями болезни предписано не выходить на работу и находиться на больничном до полного выздоровления. Мы проводим бесконтактные замеры температуры у сотрудников, все руководители получили четкие инструкции по тому, как им действовать в случае обнаружения респираторных заболеваний у их подчиненных.

Кроме того, у нас большой резерв сотрудников, которые работают в других каналах и хорошо знают продукты и сервисы банка. Эти сотрудники могут быть, в случае необходимости для усиления обслуживания клиентского потока, перенаправлены на работу в отделения.

- В целом видят ли в Сбербанке панические настроения среди клиентов на фоне новостей о коронавирусе? Как изменился поток клиентов в офисах банка?

- Нет, мы не наблюдаем никаких панических настроений среди клиентов банка, при этом увеличивается количество операций в дистанционных каналах банка.

- Будет ли банк закрывать отделения, если ситуация с вирусом ухудшится? Если да, то как будет организована работа сети?

- Ситуация может сложиться таким образом, что отдельные офисы будет необходимо временно закрывать для проведения дезинфекционных мероприятий. При этом будут задействованы дополнительные мощности во всех каналах банка (цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы и так далее), поэтому, я уверен, от временного закрытия офисов наши клиенты никак не пострадают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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