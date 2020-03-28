Ночью на Эгершельде прогремели выстрелы

28 Март 2020 2020-03-28T08:17:24+03:00

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Хулиганы поздней ночью устроили стрельбу в жилом районе Владивостока. Палили из окна белого универсала во дворе дома на улице Бестужева. Рядом, кстати, стоит небольшой продуктовый магазинчик. Конкретной цели, по словам очевидцев, у неизвестных не было – стреляли в воздух. Но в любом случае на нарушение порядка оперативно отреагировали полицейские. Прибыли на место. Легковушка тогда все еще что-то «караулила» в том районе.

Как оказалось, громкими хулиганами были местная молодежь, вооруженная травматами. На них составили административные протоколы за стрельбу в общественном месте. Им придется выплатить штраф. Кроме того, полицейские провели с молодыми людьми профилактическую беседу. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU