2020-03-29T03:14:54+03:00
Общество

Тепло и без осадков: погода в Приморье на 29 марта

Воздух может прогреться до 14 градусов тепла
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Температурный фон в Приморье будет колебаться от +9 до +14 градусовТемпературный фон в Приморье будет колебаться от +9 до +14 градусовФото: pixabay.com
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Погода продолжает радоваться жителей Приморского края. Так, сегодня, 29 марта, в регионе осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температурный фон будет колебаться от +9 до +14 градусов, сообщает Примпогода.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный сильный, столбик термометра поднимется до +11...+13 градусов.

В Находке также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, во второй половине дня сильного. Температура воздуха будет немного ниже - +9...+11 градусов.

Не будет осадков и во Владивостоке. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температурный фон будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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