2020-03-30T07:54:08+03:00
Общество

«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета

Такие меры направлены на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса
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«Ростелеком» добавляет клиентам минуты и гигабайты интернета«Ростелеком» добавляет клиентам минуты и гигабайты интернетаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самое важное для любого бизнеса — всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы. Особенно в наши дни. Потребность в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру.

Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелеком» бесплатно добавил 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

«Бесплатное предложение минут и гигабайтов – мера, направленная на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса. В том числе, как никогда актуальна возможность работать из дома. Чтобы рабочие процессы не прерывались — нужна устойчивая и доступная связь, – говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. — Мы заботимся о здоровье наших клиентов и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес».

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«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
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