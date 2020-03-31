2020-03-31T00:43:43+03:00
Общество

Туманно, облачно и скромный «плюс» - о погоде во Владивостоке на 31 марта 2020 года

На большей части региона преимущественно без осадков
Кристина ГРИН
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Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления.Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморье 31 марта находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в крае переменная облачность. По данным синоптиков портала Примпогода, на севере во вторник местами пройдет небольшой дождь. Дневные температуры в пределах +5 +16 градусов. Ветер юго-западный умеренный до сильного.

Во Владивостоке сегодня облачно. По прогнозам специалистов, в дальневосточной столице преимущественно без осадков. Утром уже в классической манере город попадет в плен тумана. Дневные температуры +5 +7 градусов, в пригороде до +11 градусов. Ветер южный, юго-восточный сильный.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. Здесь также преимущественно без осадков. Днем +11 +13 градусов. Ветер юго-западный сильный.

Сегодня в Находке переменная облачность, без осадков. Как говорят синоптики, преимущественно без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах +9 +11 градусов. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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