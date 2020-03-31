Режим работы почты в Приморье в период самоизоляции: как и что будет работать

31 Март 2020 2020-03-31T07:54:52+03:00

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«Почта России» относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что даже в период рекомендованной самоизоляции, она не может приостановить работу. Поэтому чтобы хоть как-то обезопасить своих клиентов и сотрудников, с 30 марта по 3 апреля включительно «Почта России» в Приморье изменила режим работы. На это время отделения почтовой связи в крае будут закрыты для посещения клиентами, сами же почтальоны продолжают работу в обычном режиме. То есть, сортируют, перевозят и доставляют почтовые отправления на дом.

- Мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов, - рассказывает представитель пресс-службы «Почты России». - Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, Почта ввела особый режим работы. Одна из главных задач компании сейчас – обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им дистанционные услуги. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.

В крупных городах клиенты «Почты России» могут заказать доставку оплаченных отправлений на дом. Стоимость доставки - 100 рублей. Оформить ее можно в приложении или на сайте компании pochta.ru. Номер контактного центра Почты: 8-800-1-000-000.

Напомним, что в Приморье было два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу. Теперь же в госпитале лечатся от коронавируса 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU