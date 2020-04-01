Случай в популярной торговой сети Приморья возмутил покупателя

1 Апр 2020 2020-04-01T02:12:52+03:00

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Поход в магазин во Владивостоке запомнился местному жителю неприятным инцидентом. Мужчину сильно возмутил поступок двух покупательниц. Как уверяет очевидец, дамы попросту забрали бутылку с антисептиком, предназначенную для общего пользования. При этом посетительниц ничуть не смутило присутствие наблюдателя и его замечания.

В условиях неприятной эпидемиологической обстановки, многие торговые сети стараются обезопасить своих покупателей. В торговых точках наносится специальная разметка для социальной дистанции, устанавливаются информационные таблички, с просьбой соблюдать расстояние и оборудуются стойки с антисептиком, чтобы люди могли обработать руки. Однако, оказалось, что средство для профилактики распространения инфекции, некоторым нужнее.

Торговые сети Приморья стараются обезопасить покупателей. Фото: Юлиана Виноградова

– Был в «Реми», на Юмашева, 19, во Владивостоке. На стойке админа стояла бутылка с антисептиком и салфетки, для пользования покупателями. При мне ее украли 2 тетки. На мой вопрос, что вы творите! Был дан ответ – «Нам нужнее»!!! ,– поделился огорченный очевидец на странице популярного сообщества revizor_vdk.

Естественно, что подобный поступок вызвал порицание подписчиков.

– Так нужно было охране сказать. Что значит нужнее... это же банальное воровство. Может еще с полок магазина брать и не платить со словами – «Мне нужнее»,–констатируют пользователи социальной сети.

Стоит отметить, что уже несколько недель найти антисептики в продаже во Владивостоке, действительно сложно. Однако это не повод забирать средства, установленные для общего пользования. Товар действительно раскуплен в крупных аптечных сетях и большинстве магазинов. Небольшие партии остаются в некоторых спортивных магазинах и точках продажи бытовой химии. Также антисептик еще можно найти для заказа в интернете.

В Приморье официально введен всеобщий режим самоизоляции. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, жителям края настоятельно рекомендуют выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.

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