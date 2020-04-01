Началась выдача продуктовых наборов для школьников Владивостока

1 Апр 2020 2020-04-01T03:01:14+03:00

Дети столицы Приморья на время вынужденных каникул остаются дома, однако положенное им питание все же будет выдаваться

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Продуктовые наборы для детей, имеющих право на бесплатное горячее питание в школах, начали выдавать сегодня, 1 апреля, в школах Владивостока. Об этом сообщило управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.

Конечно, получить продуктовые наборы смогут только родители ребят. Выдача будет проходить по графику с 1 по 7 апреля, чтобы люди не собирались в большом количестве в одном месте. Графики публикуются на сайтах школ и на сайте «Империя школ». А также графики будут вывешены на школьных досках объявлений и распространены в родительских чатах.

Разовые продуктовые наборы получат школьники:

— 1-4 классов (завтрак, молоко);

— 5-11 классов из многодетных семей;

— 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае;

— 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении;

— 1-11 классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и дети-инвалиды.

Администрация города напоминает, при получении продуктов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: использовать медицинские маски, дезсредства для обработки рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU