Рыбаки самоизолироваться не спешат: отчаянные «охотники за рыбой» опять на льду
Несмотря на всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае, введенный официально 31 марта, местных рыбаков не проймешь ничем. Как сообщают очевидцы, в первый день апреля, любители зимней рыбалки, сезон которой давно прошел, опять массово вышли на тонкий лед. Рыбаков не пугают штрафы за нарушение домашнего режима, предупреждения спасателей и даже несчастные случаи. Буквально на прошлой неделе сотрудники МЧС спасли 16 рыбаков, 1 погиб на месте.
– Ехал с утра на работу. Весь Де-Фриз в рыбаках. Самоизолировались, называется. Весь залив уже почти вскрылся, а они на остатках льда сидят. Вчера так же было, – поделился читатель «КП».
Напомним, выход на тонкий лед крайне опасен для жизни. Выезд на частично растаявшую акваторию строго запрещен. Нарушителей ждут штрафы: для физических лиц — от 1 до 3 тысяч, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Любители рыбалки могут также нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции. Граждан грозит за провинность – штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если нарушение произошло впервые. Повторные случаи наказываются штрафом от 150 до 300 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU