Сериалы, соцсети и котики на YouTube: приморцы предпочитают мобильный видеоконтент

1 Апр 2020 2020-04-01T04:29:36+03:00

В марте трафик мобильного интернета в сети МТС вырос более чем на 10%, популярнее всего котики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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МТС зафиксировал рост трафика мобильного интернета и уверенное лидерство видеосервисов и визуальных соцсетей в Приморье.

В марте трафик мобильного интернета в сети МТС вырос более чем на 10% по отношению к февралю. Наибольший рост зафиксирован в последнюю неделю весеннего месяца – сразу после введения режима удалённой работы в ряде приморских компаний и дистанционного обучения в ВУЗах. Голосовой трафик также подрос на 10 процентов.

В структуре интернет-трафика уверенно лидирует видеоконтент – на его долю приходится более 60% всего потока. Самым популярным приложением у приморцев оказался YouTube – 26 процентов трафика приморцы потратили на этот видеохостинг. На втором месте рейтинга — приложение «МТС ТВ». Интересно, что самые активные пользователи этого сервиса — мужчины. Более половины подписчиков оказались сильного пола. При этом, 75% мужчин, предпочитающих «МТС ТВ», старше 35 лет. Онлайн-кинотеатр IVI занял третье место – любители сериалов и фильмов использовали 14 процентов трафика.

Такой же показатель у социальной сети Instagram: эта визуальная площадка по-прежнему однозначно лидирует среди социальных сетей в Приморье. В ТОП-3 также вошли Вконтакте (11 процентов) и Одноклассники.РУ (4 процента). Еще 3 процента интернет-трафика приморцы потратили на мессенджеры, самый популярный из которых – WhatsApp.

Также аналитики МТС зафиксировали рост подключения услуг домашнего телевидения и интернета в Приморье. «МТС предоставляет широкополосный интернет в Находке, Уссурийске и Лесозаводске. Количество заявок на подключение домашнего интернета и ТВ за последние две недели марта в этих городах выросло на 31%», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

ИСТОЧНИК KP.RU