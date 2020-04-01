"Адмирал" не будет играть в КХЛ в новом сезоне, а "Луч" перейдет в 3-й дивизион

1 Апр 2020 2020-04-01T06:19:35+03:00

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Приостановлено заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах Приморского края в сезоне 2020-2021. Такое решение принял региональный оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции совместно с министерством спорта Приморья. Все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Часть команд завершила регулярные чемпионаты, а часть ушла на вынужденные каникулы.

Средства предусмотренные в начале года на финансирование профессиональных клубов региона, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Министерство физкультуры и спорта края подчеркивает, что эти изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне.

Решение не затронет юношеские и детские команды.

- В Континентальной хоккейной лиге команда „Адмирал“ от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда „Луч“ перейдет в 3-й дивизион, и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда „Спартак-Приморье“ будет выступать в Чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда „Приморочка-2“ представит регион в Первой лиге Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет „Приморочка-3“, — сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU