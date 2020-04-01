2020-04-01T07:06:36+03:00
Общество

Женщина избила и ограбила несовершеннолетнюю жительницу Приморья

Отобранные золотые украшения привели грабительницу на скамью подсудимых
Константин МИХАЙЛОВ
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В приморском поселке Ярославский женщина совершила грабеж. Фото: Евгений ГребенюкВ приморском поселке Ярославский женщина совершила грабеж. Фото: Евгений Гребенюк
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39-летняя жительница поселка городского типа Ярославский Хорольского района Приморья обвиняется в грабеже. Как выяснил в ходе расследования уголовного дела Хорольский межрайонный следственный отдел, женщина в одной из квартир поселка на проспекте Ленина нанесла малолетней потерпевшей множество ударов рукой и ногами по голове и телу. Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, были нанесены телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью. После избиения женщина отобрала у девушки золотые украшения на общую сумму 26 070 рублей.

Расследование завершено, следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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