2020-04-01T08:21:21+03:00
Общество

Леопардам и тиграм ограничили перемещение в Китай из-за коронавируса

Национальный парк «Земля леопарда» не забыл, что сегодня 1 апреля
Константин МИХАЙЛОВ
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Амурский тигр в заповеднике "Земля леопарда". Фото: сайт "Земли леопарда"Амурский тигр в заповеднике "Земля леопарда". Фото: сайт "Земли леопарда"
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В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 диким дальневосточным леопардам и амурским тиграм, проживающим на территории России, предписано временно ограничить посещение соседнего Китая, сообщил сайт национального парка «Земля леопарда». Как говорится в сообщении, о необходимости принятия таких мер заявила совместная российско-китайская комиссия, в которую вошли ученые нацпарка «Земля леопарда», специалисты из КНР и пограничники двух стран. Далее специалисты напомнили о том, что нацпарк на протяжении 280 километров граничит с Китаем и крупные кошки регулярно пересекают российско-китайскую границу.

Краснокнижных хищников обязали временно воздержаться от посещения КНР. Контроль за соблюдением нового режима осуществляется на кордонах нацпарка и заставах пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю. Дальневосточные леопарды проявили к нововведениям образцовую лояльность. Данные с фотоловушек показали, что более 40 особей, проживающих у границы с Китаем, уже приступили к самоизоляции и не покидают своих пещер.

В конце довольно обширной публикации, в которой подробно описывается каким образом животные восприняли нововведение, «Земля леопарда» поздравляет всех с 1 апреля и информирует о том, что большим кошкам и другим обитателям нацпарка ничего не угрожает, а текст был розыгрышем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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