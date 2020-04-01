2020-04-01T08:20:12+03:00
Общество

Подпишись на газету "Комсомольская правда" онлайн не выходя из дома!

Даже в условиях полной самоизоляции в Приморье можно получать газету на дом
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«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты.

Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

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Газета будет приходить в почтовый ящик. Почтальоны и волонтеры работают, разносят газеты даже в период полной самоизоляции и карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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