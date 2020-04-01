Подпишись на газету "Комсомольская правда" онлайн не выходя из дома!

1 Апр 2020 2020-04-01T08:20:12+03:00

Даже в условиях полной самоизоляции в Приморье можно получать газету на дом

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«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты.

Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

Вче, что вам нужно сделать, это перейти на сайт shop.kp.ru выбрать издание, которое вы хотите получать на дом, нажать на кнопку "Оформить" и оплатить подписку удобным для вас способом.

Газета будет приходить в почтовый ящик. Почтальоны и волонтеры работают, разносят газеты даже в период полной самоизоляции и карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU