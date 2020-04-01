2020-04-01T08:55:14+03:00
Общество

Частота уборок подъездов жилых домов в Приморье возрастет

Теперь это будет не просто мытье полов, а дезинфекция
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В жилых домах Приморья будут проводить дезинфекциюВ жилых домах Приморья будут проводить дезинфекциюФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Борясь с распространением коронавируса, управляющие компании и ТСЖ края увеличат чистоту уборок подъездов домов и придомовых территорий. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. УК и ТСЖ предписано организовать дезинфекцию подъездов и придомовых территорий, проще говоря, влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Региональному оператору по обращению с бытовыми отходами поручено усилить контроль за вывозом мусора, в том числе крупногабаритного. Заместитель министра ЖКХ Приморского края Арест Давтян проинформировал, что все аварийные службы работают в штатном режиме, однако ресурсоснабжающие организации на время режима самоизоляции отменили плановые ремонтные работы.

Сайт правительства Приморского края напоминает, что в случае каких-либо аварийных ситуаций приморцы могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер. С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморья можно ознакомиться на странице сайта. Телефон единой службы спасения — 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой
#БудьДома - МТС запустила новый пакет сервисов всего за 1 рубль
«Настоящий портал в ад»: во дворе владивостоксой многоэтажки провалился грунт
Выезд на кладбище во время полной самоизоляции в Приморье: оштрафуют ли жителей за порывы облагородить могилы близких?
Частота уборок подъездов жилых домов в Приморье возрастет
Леопардам и тиграм ограничили перемещение в Китай из-за коронавируса
Подпишись на газету "Комсомольская правда" онлайн не выходя из дома!
Эвакуированные через Приморье китайцы уже покинули регион
Призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Женщина избила и ограбила несовершеннолетнюю жительницу Приморья
Выезд на дачу во время полной самоизоляции в Приморье: кому разрешен и что ждет нарушителей режима
Китайцы в защитных костюмах в аэропорту Владивостока напугали приморцев
"Адмирал" не будет играть в КХЛ в новом сезоне, а "Луч" перейдет в 3-й дивизион
Закрытие городов в Приморье в связи с короновирусом: что планируют сделать власти
Сериалы, соцсети и котики на YouTube: приморцы предпочитают мобильный видеоконтент
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу
50 тысяч медицинских масок Китай передал Приморью
Рыбаки самоизолироваться не спешат: отчаянные «охотники за рыбой» опять на льду
Серьезный удар по криминальному бизнесу морепродуктов в Приморье
Началась выдача продуктовых наборов для школьников Владивостока
Случай в популярной торговой сети Приморья возмутил покупателя
В первый день апреля в Приморье будет пасмурно и дождливо