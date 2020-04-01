Частота уборок подъездов жилых домов в Приморье возрастет
Борясь с распространением коронавируса, управляющие компании и ТСЖ края увеличат чистоту уборок подъездов домов и придомовых территорий. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. УК и ТСЖ предписано организовать дезинфекцию подъездов и придомовых территорий, проще говоря, влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Региональному оператору по обращению с бытовыми отходами поручено усилить контроль за вывозом мусора, в том числе крупногабаритного. Заместитель министра ЖКХ Приморского края Арест Давтян проинформировал, что все аварийные службы работают в штатном режиме, однако ресурсоснабжающие организации на время режима самоизоляции отменили плановые ремонтные работы.
Сайт правительства Приморского края напоминает, что в случае каких-либо аварийных ситуаций приморцы могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер. С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморья можно ознакомиться на странице сайта. Телефон единой службы спасения — 112.
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