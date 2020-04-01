«Настоящий портал в ад»: во дворе владивостоксой многоэтажки провалился грунт

1 Апр 2020 2020-04-01T09:47:34+03:00

Для устранения последствий ЧП понадобилось три самосвала с землей [видео]

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«Бездонная яма» образовалась у подъезда одной из многоэтажек Владивостока. Небольшая с виду дыра, на самом деле оказалась масштабным провалом, для устранения которого понадобилось серьезное вмешательство специалистов.

Как сообщают очевидцы, провал грунта случился возле подъезда №6 на Хабаровской, 15. Дыра образовалась несколько дней назад. К счастью, никто из окружающих за это время не пострадал. Когда на месте появились рабочие, стало понять, что устранить последствия ЧП не так-то просто.

Провал не удалось засыпать ни первой партией грунта, ни второй. Более того, на поверхность хлынула вода. Пользователи социальных сетей, в которых распространилось видео, предположили, что под домом проходит какая-то шахта, или произошел прорыв трубопровода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770089" frameborder="0"></iframe> Провал грунта произошел во Владивостоке.Видео: dps.control

– Все проверили. Старое шамбо – «комната под землей» со стоявшей водой, которую ранее некто особо одаренный закрыл досками!!!!! Потом засыпал грунтом, а доски от влаги сгнили, и произошел обвал, – внес ясность специалист, участвующий в засыпке.

Отметим, шамбо – это своего рода выгребная яма, предназначенная для накопления сточных вод. В большинстве случаев шамбо представляет собой герметичную конструкцию, связанную с канализационной системой дома.

По словам мужчины, чтобы засыпать 13-метровый провал, рабочим пришлось израсходовать около 37 кубометров грунта.

– Да это же портал в ад открылся, шутят пользователи социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU