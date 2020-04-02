2020-04-02T04:33:47+03:00
Общество

Девушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями

Неизвестные взломали страничку в социальных сетях
Анастасия МЕЛЬНИКОВАМарк КАПУСТИН
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Девушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями. Фото: pixabay.comДевушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями. Фото: pixabay.com
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У девушки из Владивостока неизвестные взломали страничку в социальных сетях. Ранее леди отправляла молодому человеку свои интимные фотографии. На них и наткнулись злоумышленники. Стали грозить оглаской и общественным осуждением. Что, мол, сольют фото в популярные группы в интернете.

В страхе девушка, проживающая в Ленинской районе города, обратилась в местное отделение полиции: попросила найти злоумышленников. По словам пострадавшей, кто-то взломал пароль от ее аккаунта. Сейчас горожанка испытывает сильный стресс. Личности подозреваемых в правонарушении устанавливаются, а факт обращения проверяется. Нарушителей могут привлечь за хищение персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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