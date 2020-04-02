Девушку из Владивостока шантажировали интимными фотографиями
У девушки из Владивостока неизвестные взломали страничку в социальных сетях. Ранее леди отправляла молодому человеку свои интимные фотографии. На них и наткнулись злоумышленники. Стали грозить оглаской и общественным осуждением. Что, мол, сольют фото в популярные группы в интернете.
В страхе девушка, проживающая в Ленинской районе города, обратилась в местное отделение полиции: попросила найти злоумышленников. По словам пострадавшей, кто-то взломал пароль от ее аккаунта. Сейчас горожанка испытывает сильный стресс. Личности подозреваемых в правонарушении устанавливаются, а факт обращения проверяется. Нарушителей могут привлечь за хищение персональных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU