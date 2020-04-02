2020-04-02T04:24:09+03:00
Общество

Городские власти начали ремонт трех подпорных стен во Владивостоке

Всего в 2020 году планируется отремонтировать 8 подпорных стен в столице российского Дальнего Востока
Константин МИХАЙЛОВ
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Реконструкция подпорной стены на Муравьева-Амурского, 5. Фото: сайт администрации ВладивостокаРеконструкция подпорной стены на Муравьева-Амурского, 5. Фото: сайт администрации Владивостока
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Мэрия Владивостока ведет реконструкцию трех подпорных стен, сообщило управление дорог и благоустройства администрации краевого центра. Объекты расположены по адресам: Тунгусской, 69, Ватутина, 4 и Муравьева-Амурского, 5.

— На объектах ведется монтаж армокаркасов и блоков, а также заливка фундаментов. Все три стены будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков с орнаментом. — прокомментировал заместитель начальника городского управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Сообщается, что подпорные стены для предотвращения разрушения конструкции будут оснащены дренажем для отвода воды после дождя.

На Тунгусской, 69, где работы ведет подрядная организация «ОСК-1», строителям предстоит возвести подпорную стену длинной чуть больше 79 метров с переменной высотой от 3,6 до 4,2 метра. На Ватутина, 4 подрядчику — ООО «СтройСити» — нужно возвести стену длиной 60 метров и высотой до 3 метров. А конструкция на Муравьева-Амурского, 5 состоит из двух частей, каждая из которых длиной около 15 метров с переменной высотой от 1,5 до 2,5 метров.

Позже начнется ремонт подпорной стены по улице Русской, 15. Задержка связана с поставкой унифицированных дырчатых блоков для ремонта. «В этом году подрядным организациям запрещено приступать к демонтажу старых конструкций без наличия строительных материалов для ремонта», — сообщили специалисты мэрии.

В этом году во Владивостоке также запланирован ремонт подпорных стен по адресам: Зои Космодемьянской, 7, Пологая, 63, Светланская, 109 и Светланская, 207. Сейчас ведется поиск подрядных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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