2020-04-02T06:06:00+03:00
Общество

Он был за рулем Toyota Prius: таксист во Владивостоке ударил пассажирку по лицу и пригрозил ей пистолетом

23-летнюю девушку выпустили из машины только после громких криков о помощи
Анастасия МЕЛЬНИКОВАМарк КАПУСТИН
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Таксист приставал к 23-летней девушке. Фото: pixabay.comТаксист приставал к 23-летней девушке. Фото: pixabay.com
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23-летняя девушка из Владивостока стала жертвой таксиста. Рано утром она заказала такси до дома (возвращалась из гостей). Заявку принял мужчина восточной национальности. Он был за рулем Toyota Prius. Как рассказывает пострадавшая, шофер приставал к ней на протяжении всего пути, но потом произошло нечто похуже.

Где-то в районе одного из домов на Народном проспекте автомобиль остановился и приставания стали настойчивее. Девушка просила оставить ее в покое, но мужчина лишь ударил ее по лицу и пригрозил пистолетом. Однако мужчина из Центральной Азии, вероятно, не был готов к тому, что приморских леди так просто не запугать. Несмотря на угрозы девушка стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись возможных свидетелей, водитель выпустил свою жертву.

Горожанка выбежала на улицу и незамедлительно позвонила в полицию. Описала ситуацию и сообщила номер автомобиля. Стражи порядка приступили к проверке ее обращения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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