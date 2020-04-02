В Приморье задержали водителя, совершившего более 130 грубых нарушений скоростного режима

2 Апр 2020 2020-04-02T05:16:03+03:00

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Водителя, который 134 раза за последние два года превышал скоростной режим, совместно разыскали и задержали во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции и федеральной службы судебных приставов. Нарушения были выявлены после обработки материалов, поступивших со средств автоматической фиксации административных правонарушений. Общая сумма штрафов у злостного нарушителя ПДД составила 191 тысячу рублей. А так как гражданин штрафы не оплачивал, на него также было составлено 49 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Сначала сотрудники ГИБДДГ направили информацию в федеральную службу судебных приставов Приморского края, после чего были арестованы автомобили гонщика-неплательщика. Затем задержали и его самого прямо за рулем одной из арестованных машин. Мужчина осознал неотвратимость наказания и оплатил все имеющиеся у него задолженности, сообщила пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает: водителям, не заплатившим штраф в установленные сроки, придется оплачивать двойную сумму, либо заняться обязательными работами, либо попасть под административный арест (ст. 20.25 КоАП РФ).

С начала года за неуплату штрафов в срок сотрудниками ГИБДД возбуждено более 6 тыс. дел об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU