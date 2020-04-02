2020-04-02T06:24:54+03:00
Общество

Стали известны конкретные цифры масштабного выброса мазута в Находке

Почти 1650 тонн топлива попало на прилегающую территорию и в местное озеро
Константин МИХАЙЛОВ
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Специалисты замерили мазут, оставшийся внутри емкости. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»Специалисты замерили мазут, оставшийся внутри емкости. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»
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Специалисты замерили мазут, оставшийся внутри емкости, из которой произошел выброс 13 марта на топливном складе в районе котельной № 3/4 в Находке. Сейчас в резервуаре 504,8 тонны мазута. До аварии в емкости было 2154,6 тонны чистого мазута. Разлив составил 1649,8 тонны. Как утверждает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго» уже собрано, очищено от воды, грунта и возвращено в технологический процесс 659,7 тонны мазута.

Очищено более 50% площади, которая была залита мазутом. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

Очищено более 50% площади, которая была залита мазутом. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

Как информирует официальный сайт правительства Приморского края, очищено более 50% площади, которая была залита мазутом после выброса топлива. Работы по очистке ведутся круглосуточно. «Примтеплоэнерго», которому принадлежит часть замазученной территории, продолжает очищать акваторию озера Соленое. Мазутную пленку собирают ковшом экскаватора и погружают в емкость, обогреваемую паром. Затем вакуумными машинами мазут из емкости откачивается и вывозится на топливно-сливной участок. Также для сбора мазута с прибрежной территории изготовлена нефтеловушка объемом 10 кубометров метров.

Работы по очистке ведутся круглосуточно. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

Работы по очистке ведутся круглосуточно. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

— На территории гаражного кооператива продолжаются работы по очистке гаражей, в том числе ворот и крыш при помощи специального автоматического оборудования с использованием моющих средств. Продолжаются работы по зачистке производственной территории в районе котельной и железнодорожных путей, наружной части обваловки, — рассказал главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов.

План площади загрязнения. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

План площади загрязнения. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

О причинах аварии до сих пор ничего конкретного не сообщается. Напомним, выброс топлива из емкости произошел через верхнюю ее часть. При этом крышку весом 16 тонн отбросило на 10 метров. Над выяснением причин произошедшего работает комиссия Ростехнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны конкретные цифры масштабного выброса мазута в Находке
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