2020-04-02T07:51:19+03:00
Общество

Lexus LX 570 уйдет с молотка во Владивостоке

Житель Приморья, накопивший долгов на 2 миллиона рублей, лишился престижного автомобиля
Константин МИХАЙЛОВ
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Судебные приставы Приморья выставят на торги LexusСудебные приставы Приморья выставят на торги LexusФото: Артем КИЛЬКИН
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Служба судебных приставов по Приморскому краю выставит на торги внедорожник жителя Владивостока — Lexus LX 570, 2010 года выпуска. Мужчина указал свой джип в качестве залога, когда оформлял кредит. Однако отдавать, взятые в банке деньги, гражданин так и не начал. Когда его долг приблизился к двум миллионам рублей, представители банка обратились в суд. Исковые требования приморская Фемида сочла обоснованными и вынесла решение о взыскании долга. Ну и на этот раз владелец дорогого автомобиля в добровольном порядке задолженность не погасил.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении машины. Кроме того должнику запретили покидать пределы Российской Федерации. Теперь заложенное средство передвижения арестовано, изъято и будет продано на публичном аукционе, информирует пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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