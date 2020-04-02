В Приморье внедряют систему штрихкодов для больных людей

2 Апр 2020 2020-04-02T10:07:36+03:00

Медучреждением, где на пациентах теперь есть специальные пластиковые браслеты, стал краевой онкологический диспансер

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Приморский краевой онкологический диспансер начал работу с идентификационными браслетами, которые обеспечивают безопасность медицинской деятельности на всех этапах диагностики и лечения. Как сообщает министерство здравоохранения края, ранее система уже прошла практическую проверку в краевой клинической больнице № 2.

— Пациентам, поступающим к нам, в приемном отделении на руку надевается белый виниловый браслет, на который нанесены идентификационные признаки пациента — ФИО и дата рождения со штрихкодом, — сообщила врач-методист медучреждения Ирина Кудрявцева.

Устройство для печати браслетов. Фото: сайт правительства Приморского края

Браслеты печатает специально закупленный для этой цели принтер. Медикам больше не нужно каждый раз спрашивать у пациентов имя и дату рождения, а также распечатывать бумажные листы врачебных назначений. Медсестре достаточно отсканировать штрихкод браслета и на дисплее компьютера отобразятся все персональные данные больного. После чего медработник открывает лист врачебных назначений в информационной системе и видит, что назначил врач.

Сейчас в диспансере используется несколько видов идентификационных браслетов. Белые со штрихкодом предназначены для всех пациентов. Если у больного есть аллергия на что-либо, ему дополнительно надевают красный браслет. Пациенты с риском падения надевают желтые браслеты (умеренный риск) или фиолетовые (высокий).

Личные данные можно узнать через штрихкод. Фото: сайт правительства Приморского края

Пока идентификация с помощью браслетов введена в радиотерапевтическом отделении, где пациенты проходят сложное и длительное до полутора месяцев лечение. На следующем этапе идентификационную систему планируют применить к пациентам, поступающими на оперативное лечение.

Главный врач клиники Михаил Волков сообщил, что онкодиспансер участник пилотного проекта Росздравнадзора по внедрению системы менеджмента качества в здравоохранении. Проект включает 12 направлений деятельности, одним из которых и является идентификация личности пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU