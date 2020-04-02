МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters

2 Апр 2020 2020-04-02T10:38:47+03:00

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления культовой группы The Hatters («Шляпники») из студии в Санкт-Петербурге.

Группа выступит 3 апреля в 02-00 по владивостокскому времени. Трансляция будет организована из студии, где записывается группа, и доступна в прямом эфире на платформе МТС — vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

«Будет очень круто и драйвово. Вас ждёт музыка, веселье и танцы танцы тока тока танцы», — пообещали «Шляпники».

The Hatters – российская поп-рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году. За четыре года существования ребята успели выпустить четыре альбома и объездить всю страну несколько раз, собирая полные стадионы!

Ранее МТС провела прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. Трансляция велась на портале vr.mts.ru/chaif и в социальных сетях МТС. В настоящее время запись концерта доступна здесь.