МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления культовой группы The Hatters («Шляпники») из студии в Санкт-Петербурге.
Группа выступит 3 апреля в 02-00 по владивостокскому времени. Трансляция будет организована из студии, где записывается группа, и доступна в прямом эфире на платформе МТС — vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.
«Будет очень круто и драйвово. Вас ждёт музыка, веселье и танцы танцы тока тока танцы», — пообещали «Шляпники».
The Hatters – российская поп-рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году. За четыре года существования ребята успели выпустить четыре альбома и объездить всю страну несколько раз, собирая полные стадионы!
Ранее МТС провела прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. Трансляция велась на портале vr.mts.ru/chaif и в социальных сетях МТС. В настоящее время запись концерта доступна здесь.