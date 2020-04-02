Из-под карантина в санатории под Владивостоком сбежали четверо – источник

2 Апр 2020 2020-04-02T15:24:30+03:00

Больше 100 человек разместили на базе санатория в пригороде Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

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История с пассажирами рейса из Таиланда, которых с трудом удалось поместить в обсервацию, обрастает новыми подробностями. 170 человек, прилетели из Бангкока во Владивосток поздней ночью и уже успели прославиться в СМИ. Дело в том, что не все согласились отправиться на обязательный карантин. Не успели власти отыскать нерадивых туристов, которые самовольно покинули аэропорт, как появились новые беглецы.

По информации источника «КП-Владивосток», четыре человека уехали из обсервации на Сахарном ключе. Что стало причиной столь безответственного поступка, остается только догадываться. Как уже писала редакция, в санатории созданы довольно хорошие условия для карантина. В номерах есть все необходимое, чтобы с комфортом провести 14 дней. Да, не фешенебельный отель, но комнаты с телевизором, санузлом и бесплатным интернетом. Организовано трехразовое питание.

Однако подобная забота государства о здоровье граждан, не всем пришлась по нраву. В «Сахарный ключ» ночью привезли 104 человека. Сейчас постояльцев обсерватории – ровно 100. Скорее всего, туристы покинули здание через запасные выходы. В итоге теперь любителей заграничного отдыха охраняет сотрудники Росгвардии.

Стоит отметить, что за нарушение режима изоляции грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Всего в крае обустроены 18 обсерваторов. Они находятся во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, а также в Партизанском, Яковлевском и Красноармейском районах.

На данный момент правительство Приморского края не подтвердило информацию о побеге.

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ИСТОЧНИК KP.RU