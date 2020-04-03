2020-04-03T01:15:16+03:00
Общество

Прогноз погоды во Владивостоке на 3 апреля 2020 года: днем до +8 градусов, дождь

Осадки прогнозируются на всей территории региона
Кристина ГРИН
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В регионе сегодня будет ветрено, а к вечеру пройдут осадки.В регионе сегодня будет ветрено, а к вечеру пройдут осадки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приморье сегодня находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе переменная облачность. П данным синоптиков портала Примпогода, местами в крае пройдут осадки, притом с 60-процентной вероятностью. Дневные температуры в пределах +7 +12 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного.

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность. В конце рабочего дня специалисты прогнозируют небольшой дождь с вероятностью 40%. Днем +6 +8 градусов, утром 0. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня сильный.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. С 60-процентной вероятностью вечером пойдет небольшой дождь. Утром -1 -3 градуса, днем +9 +11 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня сильный.

В Находке в пятницу также переменная облачность. В конце дня пройдет слабый дождь. Вероятность выпадения осадков – 40%. Дневные температуры воздуха в пределах +8 +10 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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