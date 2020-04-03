2020-04-03T01:33:20+03:00
Общество

Во Владивостоке пропал парень в футболке с гербом России

Молодой человек ушел из дома утром 2 апреля, но обратно так и не вернулся
Кристина ГРИН
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Присмотритесь внимательно к фотографии. Фото: Примпоиск.Присмотритесь внимательно к фотографии. Фото: Примпоиск.
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21-летний Дмитрий пропал 2 апреля во Владивостоке. В восемь утра он вышел из дома, который расположен на улице Нейбута, но обратно так и не вернулся. Молодой человек будто сквозь землю провалился – о его местонахождении ничего не было известно. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Активисты разместили фотографию Дмитрия в социальных сетях. Присмотритесь к парню, возможно, вы видели его или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 20 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка модельная с длинной челкой, носит очки для зрения.

Был одет: черная вязанная шапка с отворотом, зимняя куртка черного цвета с подкладом красного цвета, футболка белая с коротким рукавом и изображением Герба России, синие джинсовые брюки, черные ботинки на шнурках (похожи на кроссовки).

При себе имел: сумку-рюкзак черного цвета.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас Дмитрий, обратитесь по телефонам: 8 (4232) 26-71-71 – ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32– волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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