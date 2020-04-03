На Нейбута во Владивостоке столкнулись Toyota Corolla и пассажирский автобус

3 Апр 2020 2020-04-03T02:27:19+03:00

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Сегодня утром, 3 апреля, во Владивостоке в районе дома № 10 на улице Нейбута 22-летний водитель, сидевший за рулем автомобиля Toyota Corolla, при выезде с второстепенной дороги, не убедился в безопасности действий и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадали 3 человека: сам водитель и его пассажиры. К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также скорая помощь. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В салоне автобуса в момент аварии находились 2 человека, которые не пострадали. Состояние опьянения у виновника происшествия выявлено не было.

Пресс — служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку сообщает, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU