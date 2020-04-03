2020-04-03T03:12:22+03:00
Общество

Полиция Приморья вычислила распространительницу фейков

Женщина объяснила свои действия страхом за жизнь ребенка
Константин МИХАЙЛОВ
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Фейковую информацию распространила жительниц Хасанского района. Фото: pixabayФейковую информацию распространила жительниц Хасанского района. Фото: pixabay
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Полиция Приморского края установила личность и привлекла к административной ответственности жительницу Хасанского района, распространявшую недостоверную информацию. Фейк обнаружили во время мониторинга Интернета. В нем сообщалось о людях, зараженных коронавирусом, якобы находящихся в районной больнице поселка Славянка. Эту информацию опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы.

Полиция разыскала человека, который множил ложные слухи. Им оказалась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что нарушила закон, испугавшись за жизнь своего ребенка. Не проверив достоверность информации, женщина распространила фейк с помощью одного из популярных мессенджеров.

Возбуждено дело об административном правонарушении статьи 13.15 КоАП РФ — распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной. Женщине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Полиция в очередной раз напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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